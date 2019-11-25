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Миссия МВФ сообщила о прогрессе по итогам визита в Киев

Новости » Экономика     25.11.2019 - 18:22
Миссия МВФ сообщила о прогрессе по итогам визита в Киев
Фото: коллаж (РБК-Украина)

Обсуждение программы продолжится в ближайшие недели

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) во время визита в Киев с 14 по 22 ноября 2019 года добилась значительного прогресса в обсуждении новой программы с Украиной. Об этом говорится в заявлении главы миссии Рона ван Рудена по итогам визита.

Как отметил руководитель миссии, сотрудники МВФ провели конструктивные и продуктивные дискуссии с украинскими властями и дали им высокую оценку за значительный прогресс, достигнутый за последние несколько месяцев в продвижении реформ и продолжении разумной экономической политики.

"Миссия добилась значительного дальнейшего прогресса в обсуждении политики и реформ, которые могут лежать в основе новой программы, поддерживаемой МВФ, включая денежно-кредитную, фискальную и финансовую политику, а также реформ, направленных на улучшение деловой среды, укрепление верховенства закона и ускорение экономического роста", - добавил Рон ван Руден.

В заявлении также говорится, что переговоры продолжатся в ближайшие недели.

МВФ и Украина продолжают работу над новой программой, - Гончарук В МВФ видят прогресс по дискуссии о новой программе для Украины
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