НБУ оцінив зменшення валютної виручки в разі закриття "зернового коридору"
Ризик припинення або ускладнення роботи "зернового коридору" помітно посилився. Додаткові проблеми може створити продовження терміну обмежень імпорту українського продовольства окремими європейськими країнами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (квітень 2023 року).
За прогнозом НБУ, такий сценарій погіршить перспективи експорту сільськогосподарської продукції та зменшить валютні надходження:
- на 270 млн доларів на місяць - у разі продовження заборони експорту продовольства в сусідні країни,
- на 290 млн доларів на місяць - у разі непоновлення дії "зернового коридору",
- на 800 млн доларів на місяць - у разі одночасної дії обох обмежень з урахуванням часткової переорієнтації на альтернативні шляхи поставок.
За даним НБУ, обмеження експорту тимчасово знизять продовольчу інфляцію в Україні за рахунок збільшення пропозиції на внутрішньому ринку.
"Але це ускладнить діяльність аграріїв та може змусити їх зменшувати посіви, що негативно відобразиться в подальшому на економічній активності та підвищить тиск на обмінний курс", - йдеться в огляді.
Нагадаємо, Москва погрожує заблокувати роботу "зернового коридору" після 18 травня. Переговори між Україною, ООН, Туреччиною та Росією продовжуються.
Крім того, Єврокомісія з 2 травня заборонила експорт основної аграрної продукції з України до п’яти країн Східної Європи до початку червня.