НБУ оцінив зменшення валютної виручки в разі закриття "зернового коридору"

Ризик припинення або ускладнення роботи "зернового коридору" помітно посилився. Додаткові проблеми може створити продовження терміну обмежень імпорту українського продовольства окремими європейськими країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Інфляційний звіт " Національного банку України (квітень 2023 року).

За прогнозом НБУ, такий сценарій погіршить перспективи експорту сільськогосподарської продукції та зменшить валютні надходження:

на 270 млн доларів на місяць - у разі продовження заборони експорту продовольства в сусідні країни,

на 290 млн доларів на місяць - у разі непоновлення дії "зернового коридору",

на 800 млн доларів на місяць - у разі одночасної дії обох обмежень з урахуванням часткової переорієнтації на альтернативні шляхи поставок.

За даним НБУ, обмеження експорту тимчасово знизять продовольчу інфляцію в Україні за рахунок збільшення пропозиції на внутрішньому ринку.

"Але це ускладнить діяльність аграріїв та може змусити їх зменшувати посіви, що негативно відобразиться в подальшому на економічній активності та підвищить тиск на обмінний курс", - йдеться в огляді.