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НБУ оцінив зменшення валютної виручки в разі закриття "зернового коридору"

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Україна, П'ятниця 05 травня 2023 12:22
НБУ оцінив зменшення валютної виручки в разі закриття "зернового коридору" Фото: закриття "зернового коридору" принесе збитки аграріям (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ризик припинення або ускладнення роботи "зернового коридору" помітно посилився. Додаткові проблеми може створити продовження терміну обмежень імпорту українського продовольства окремими європейськими країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (квітень 2023 року).

За прогнозом НБУ, такий сценарій погіршить перспективи експорту сільськогосподарської продукції та зменшить валютні надходження:

  • на 270 млн доларів на місяць - у разі продовження заборони експорту продовольства в сусідні країни,
  • на 290 млн доларів на місяць - у разі непоновлення дії "зернового коридору",
  • на 800 млн доларів на місяць - у разі одночасної дії обох обмежень з урахуванням часткової переорієнтації на альтернативні шляхи поставок.

За даним НБУ, обмеження експорту тимчасово знизять продовольчу інфляцію в Україні за рахунок збільшення пропозиції на внутрішньому ринку.

"Але це ускладнить діяльність аграріїв та може змусити їх зменшувати посіви, що негативно відобразиться в подальшому на економічній активності та підвищить тиск на обмінний курс", - йдеться в огляді.

Нагадаємо, Москва погрожує заблокувати роботу "зернового коридору" після 18 травня. Переговори між Україною, ООН, Туреччиною та Росією продовжуються.

Крім того, Єврокомісія з 2 травня заборонила експорт основної аграрної продукції з України до п’яти країн Східної Європи до початку червня.

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