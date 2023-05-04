Ціни на пшеницю різко зросли на тлі ескалації напруженості у Чорному морі, - Bloomberg

Ціни на пшеницю зафіксували найбільший стрибок за шість місяців на тлі ескалації напруженості в Чорному морі після того, як Москва заявила, що два безпілотники атакували Кремль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як зазначає агентство, загострення відбулося у непростий час для майбутнього безпечного коридору, який дозволяє Україні експортувати врожай через Чорне море. За повідомленнями турецьких ЗМІ, у п'ятницю заступники міністрів оборони Туреччини, Росії та України мають обговорити продовження угоди, термін дії якої, за словами Москви, спливає 18 травня.

Росія проведе переговори з представниками ООН у Москві того ж дня, повідомило МЗС РФ.

З липня в рамках угоди на світовий ринок було відправлено майже 30 млн тонн врожаю, при цьому Китай є основним напрямком, за яким йдуть Іспанія та Туреччина. Відвантаження кукурудзи становлять близько половини вантажів, а пшениці - близько чверті.

Спалаху напруженості було достатньо, щоб спровокувати сплеск покупок на ринку пшениці. До цього ціни впали до дворічного мінімуму на тлі сприятливих перспектив урожаю у північній півкулі, де вирощується більша частина світової пшениці.

Атака безпілотників відновила побоювання з приводу світових поставок пшениці і викликала у трейдерів побоювання, що недавній розпродаж міг зайти надто далеко, повідомила електронною поштою аналітик Farm Futures Жаклін Холланд.

Ф'ючерси на пшеницю в Чикаго зросли на 1,2% - до 6,475 долара за бушель. На день раніше ціни підскочили на 5%.