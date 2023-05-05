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НБУ оценил сокращение валютной выручки в случае закрытия "зернового коридора"

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Украина, Пятница 05 мая 2023 12:22
НБУ оценил сокращение валютной выручки в случае закрытия "зернового коридора" Фото: закрытие "зернового коридора" принесет ущерб аграриям (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Риск прекращения или усложнения работы "зернового коридора" заметно усилился. Дополнительные проблемы могут создать продление срока ограничений импорта украинского продовольствия отдельными европейскими странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет" Национального банка Украины (апрель 2023 года).

По прогнозу НБУ, такой сценарий ухудшит перспективы экспорта сельскохозяйственной продукции и уменьшит валютные поступления:

  • на 270 млн долларов в месяц - в случае продолжения запрета экспорта продовольствия в соседние страны,
  • на 290 млн долларов в месяц - в случае невозобновления действия "зернового коридора",
  • на 800 млн долларов в месяц - в случае одновременного действия обоих ограничений с учетом частичной переориентации на альтернативные пути поставок.

По данным НБУ, ограничения экспорта временно снизят продовольственную инфляцию в Украине за счет увеличения предложения на внутреннем рынке.

"Но это усложнит деятельность аграриев и может заставить их сократить посевы, что негативно отразится в дальнейшем на экономической активности и повысит давление на обменный курс", - говорится в обзоре.

Напомним, Москва угрожает заблокировать работу "зернового коридора" после 18 мая. Переговоры между Украиной, ООН, Турцией и Россией продолжаются.

Кроме того, Еврокомиссия со 2 мая запретила экспорт основной аграрной продукции из Украины в пять стран Восточной Европы до начала июня.

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Национальный банк Украины зерновой коридор
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