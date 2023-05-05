НБУ оценил сокращение валютной выручки в случае закрытия "зернового коридора"

Риск прекращения или усложнения работы "зернового коридора" заметно усилился. Дополнительные проблемы могут создать продление срока ограничений импорта украинского продовольствия отдельными европейскими странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Инфляционный отчет " Национального банка Украины (апрель 2023 года).

По прогнозу НБУ, такой сценарий ухудшит перспективы экспорта сельскохозяйственной продукции и уменьшит валютные поступления:

на 270 млн долларов в месяц - в случае продолжения запрета экспорта продовольствия в соседние страны,

на 290 млн долларов в месяц - в случае невозобновления действия "зернового коридора",

на 800 млн долларов в месяц - в случае одновременного действия обоих ограничений с учетом частичной переориентации на альтернативные пути поставок.

По данным НБУ, ограничения экспорта временно снизят продовольственную инфляцию в Украине за счет увеличения предложения на внутреннем рынке.

"Но это усложнит деятельность аграриев и может заставить их сократить посевы, что негативно отразится в дальнейшем на экономической активности и повысит давление на обменный курс", - говорится в обзоре.