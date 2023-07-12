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НБУ оцінив втрати економіки України від підриву Каховської ГЕС

Фото: перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Підрив росіянами дамби Каховської ГЕС призведе до втрат економіки України. Катастрофа матиме вплив на інші регіони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю першого заступника голови НБУ Катерини Рожкової виданню "Економічна правда".

"У короткостроковій перспективі вплив катастрофи на Каховській ГЕС на ВВП буде незначним - 0,2%", - сказала вона.

Водночас, за її словами, у широкій перспективі це "величезна катастрофа, яка зруйнувала екосистему". Це матиме вплив на інші регіони, зокрема на Дніпропетровську область.

"Але потрібні глибші дослідження і висновки", - додала вона.

Каховська ГЕС

Нагадаємо, російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС у Херсонській області 6 червня.

Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що кілька мільйонів тонн цьогорічного врожаю можуть бути втрачені, через затоплення та неможливість зрощування.

За даними НБУ, цей теракт зумовить додатковий внесок до цьогорічної інфляції на рівні близько 0,3 в. п. через ускладнення роботи низки підприємств та часткову втрату врожаю, передусім овочів.

За даними Київської школи економіки, сума прямих збитків, спричинених підривом росіянами Каховської ГЕС, складає щонайменше 2 млрд доларів.

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Національний банк України