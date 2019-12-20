НБУ отправил в регионы партию новых 50-гривневых банкнот и 5-гривневых монет

Национальный банк Украины (НБУ) уже распределил первые партии новых 50-гривневых банкнот и 5-гривневых монет. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили в НБУ, в первую очередь Национальный банк планирует ввести в обращение по 5 млн 50-гривневых банкнот и 5-гривневых монет. Со временем количество обновленных банкнот и монет в обращении будет увеличиваться в зависимости от потребностей экономики.

"Банки смогут теперь получать обновленные денежные знаки в Национальном банке и выдавать их своим клиентам", - сообщил директор департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко.

Как напомнили в НБУ, гражданам не нужно обменивать банкноты номиналами 5 и 50 гривен предыдущего образца на обновленные монеты и банкноты. Они смогут неограниченный период времени рассчитываться одновременно и новыми денежными знаками.

Банкноты номиналами 5 и 50 гривен предыдущих лет выпуска постепенно - в результате естественного износа - будут заменяться в обращении монетами и обновленными банкнотами.

Обновленная банкнота номиналом 50 гривен за дизайном наследует новые современные банкноты номиналом 20, 100, 500 и 1000 гривен, которые уже находятся в обращении.

На банкноте номиналом 50 гривен нового образца сохранены основные изображения банкноты образца 2004 года. В частности, на лицевой стороне размещен портрет Михаила Грушевского, а на оборотной стороне - изображение здании Украинской Центральной Рады. Портрет Михаила Грушевского перемещен в центр банкноты (раньше был с правой стороны). Размер новой банкноты не изменился - 72 х 136 мм. Цветовая гамма та же самая.

Новая монета номиналом 5 гривен - небольшая по размеру, легкая. Ее диаметр составляет 22,1 мм, вес - 5,2 грамма. Она изготовлена из цинкового сплава с гальваническим покрытием никелем. Благодаря большему диаметру и многограннику гражданам будет легко отличить ее от монет других номиналов.

Визуальные и тактильные элементы защиты монеты: дизайн аверса и реверса, оформление гурта (соответствующий тип рифления) и мелкие элементы изображений, которые сложно воспроизвести в кустарных условиях.

Во время автоматизированного пересчета монет на специальном оборудовании для их идентификации используются такие технические характеристики: размер и вес, а также так называемый электромагнитный подпись - электронный сигнал, характерный для того или иного материала.

Напомним, введение в оборот новых 50-гривневых банкнот, а также 5-гривневых монет - часть комплексного решения по оптимизации и обновления банкнотно-монетного ряда гривны, который в итоге сократится и достигнет оптимального размера - 12 номиналов. Всего в нем останется 6 номиналов монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривен) и 6 номиналов банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1 000 гривен).

Напомним, в январе 2019 года глава НБУ Яков Смолий заявил, что Национальный банк Украины планирует постепенно полностью заменить бумажные банкноты от 1 до 10 грн монетами. При этом Национальный банк не планирует изымать из оборота банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен. Они по мере износа параллельно будут заменяться монетами тех номиналов, которые будут выпускаться в оборот.