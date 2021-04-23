НБУ відмовився від інтервенцій на міжбанку попри скачки курсу долара

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 19-23 квітня 2021 року не купував валюту на міжбанківському валютному ринку. При цьому він не виходив на міжбанк з інтервенціями з продажу доларів.

Про це повідомляється на сайті НБУ .

Таким чином, НБУ знову відмовився від валютних інтервенцій, незважаючи на зростання курсу долара на міжбанку. Протягом останнього тижня курс на міжбанку піднявся вище 28 гривень, а вранці 22 квітня досяг рівня 28,10 гривень за долар. Після повідомлень про відведення військ від українського кордону курс впав до рівня 27,90 гривень.

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 290,5 млн доларів і продав 70 млн доларів. Сальдо інтервенцій склало 220,5 млн доларів.



