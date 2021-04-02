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НБУ впервые с начала года продавал доллары на межбанке для сдерживания падения гривны

Новина українською → Украина, Пятница 02 апреля 2021 17:59
НБУ впервые с начала года продавал доллары на межбанке для сдерживания падения гривны Фото: НБУ продавал доллары на межбанке впервые с начала года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 29 марта - 2 апреля 2021 года продал на межбанковском валютном рынке 50 млн долларов. При этом он не выходил на межбанк с интервенциями по покупке долларов.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Таким образом, НБУ вышел на межбанк с продажей долларов впервые с начала 2021 года.

Всего с начала года НБУ купил на межбанке 290,5 млн долларов и продал 70 млн долларов. Сальдо интервенций составило 220,5 млн долларов.

НБУ впервые с начала года продавал доллары на межбанке для сдерживания падения гривны

Как сообщало РБК-Украина, в конце недели курс доллара резко вырос на межбанке. В пятницу, 2 апреля курс превысил уровень 28 гривен.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) течение марта 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 50,5 млн долларов. При этом он не продавал на межбанке валюту. Таким образом, положительное сальдо составило 50,5 млн долларов, в то время как в феврале - 200 млн долларов, в январе - 20 млн долларов.

По прогнозу аналитиков, в апреле обменный курс гривны будет зависеть от спроса нерезидентов на украинские гособлигации, условий внешней торговли и динамики доллара к корзине основных мировых валют. В течение месяца курс будет в диапазоне 27,5-28,5 гривен/доллар.

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