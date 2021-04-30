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НБУ отказался от интервенций на межбанке четвертую неделю подряд

Новина українською → Украина, Пятница 30 апреля 2021 17:16
НБУ отказался от интервенций на межбанке четвертую неделю подряд Фото: Национальный банк Украины отказался от интервенций на межбанке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 26-30 апреля 2021 года не покупал валюту на межбанковском валютном рынке. При этом он не выходил на межбанк с интервенциями по продаже долларов.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Таким образом, НБУ отказывается от валютных интервенций четвертую неделю подряд.

Всего с начала года НБУ купил на межбанке 290,5 млн долларов и продал 70 млн долларов. Сальдо интервенций составило 220,5 млн долларов.

НБУ отказался от интервенций на межбанке четвертую неделю подряд

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) течение марта 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 50,5 млн долларов. При этом он не продавал на межбанке валюту. Таким образом, положительное сальдо составило 50,5 млн долларов, в то время как в феврале - 200 млн долларов, в январе - 20 млн долларов.

Как сообщало РБК-Украина, в декабре Национальный банк Украины (НБУ) утвердил обновленную Стратегию валютных интервенций. Документ определяет политику присутствия НБУ на межбанковском валютном рынке в условиях режима инфляционного таргетирования и сохранения гибкого курсообразования.

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