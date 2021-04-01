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НБУ за месяц пополнил резервы на 50 млн долларов

Новина українською → Украина, Четверг 01 апреля 2021 12:24
НБУ за месяц пополнил резервы на 50 млн долларов Фото: Национальный банк купил за месяц 50 млн долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) течение марта 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 50,5 млн долларов. При этом он не продавал на межбанке валюту.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Таким образом, положительное сальдо составило 50,5 млн долларов, в то время как в феврале - 200 млн долларов, в январе - 20 млн долларов.

НБУ за месяц пополнил резервы на 50 млн долларов

Всего с начала года центробанк купил на межбанке 290,5 млн долларов, продал - 20 млн долларов. Положительное сальдо составило 270,5 млн долларов.

НБУ за месяц пополнил резервы на 50 млн долларов

Как отмечается в "Макроэкономическом и монетарном обзоре" Национального банка Украины, в марте валютный рынок был сбалансирован. "В результате официальный обменный курс гривны к доллару за месяц практически не изменился, а сальдо интервенций НБУ было близким к нулю", - говорится в документе.

Напомним, Национальный банк Украины в течение 2020 года купил на межбанковском валютном рынке на 4929,00 млн долларов и продал на 3891,00 млн долларов. За весь год чистая покупка валюты Нацбанком составила 1038,00 млн долларов.

Как сообщало РБК-Украина, в декабре Национальный банк Украины (НБУ) утвердил обновленную Стратегию валютных интервенций. Документ определяет политику присутствия НБУ на межбанковском валютном рынке в условиях режима инфляционного таргетирования и сохранения гибкого курсообразования.

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