НБУ за месяц пополнил резервы на 50 млн долларов

Национальный банк Украины (НБУ) течение марта 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 50,5 млн долларов. При этом он не продавал на межбанке валюту.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Таким образом, положительное сальдо составило 50,5 млн долларов, в то время как в феврале - 200 млн долларов, в январе - 20 млн долларов. Всего с начала года центробанк купил на межбанке 290,5 млн долларов, продал - 20 млн долларов. Положительное сальдо составило 270,5 млн долларов.