НБУ відмовився від інтервенцій на міжбанку четвертий тиждень поспіль

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 26-30 квітня 2021 року не купував валюту на міжбанківському валютному ринку. При цьому він не виходив на міжбанк з інтервенціями з продажу доларів.

Про це повідомляється на сайті НБУ .

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 290,5 млн доларів і продав 70 млн доларів. Сальдо інтервенцій склало 220,5 млн доларів.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом березня 2021 року купив на міжбанківському валютному ринку 50,5 млн доларів. При цьому він не продавав на міжбанку валюту. Таким чином, позитивне сальдо склало 50,5 млн доларів, у той час як у лютому - 200 млн доларів, у січні - 20 млн доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, в грудні Національний банк України (НБУ) затвердив оновлену Стратегію валютних інтервенцій. Документ визначає політику присутності НБУ на міжбанківському валютному ринку в умовах режиму інфляційного таргетування та збереження гнучкого курсоутворення.