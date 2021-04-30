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НБУ відмовився від інтервенцій на міжбанку четвертий тиждень поспіль

Новость на русском → Україна, П'ятниця 30 квітня 2021 17:16
НБУ відмовився від інтервенцій на міжбанку четвертий тиждень поспіль Фото: Національний банк України відмовився від інтервенцій на міжбанку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 26-30 квітня 2021 року не купував валюту на міжбанківському валютному ринку. При цьому він не виходив на міжбанк з інтервенціями з продажу доларів.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Таким чином, НБУ відмовляється від валютних інтервенцій четвертий тиждень поспіль.

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 290,5 млн доларів і продав 70 млн доларів. Сальдо інтервенцій склало 220,5 млн доларів.

НБУ відмовився від інтервенцій на міжбанку четвертий тиждень поспіль

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом березня 2021 року купив на міжбанківському валютному ринку 50,5 млн доларів. При цьому він не продавав на міжбанку валюту. Таким чином, позитивне сальдо склало 50,5 млн доларів, у той час як у лютому - 200 млн доларів, у січні - 20 млн доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, в грудні Національний банк України (НБУ) затвердив оновлену Стратегію валютних інтервенцій. Документ визначає політику присутності НБУ на міжбанківському валютному ринку в умовах режиму інфляційного таргетування та збереження гнучкого курсоутворення.

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