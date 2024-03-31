НБУ за останній місяць збільшив продаж доларів із резервів майже на 20%

З початку року НБУ продав на міжбанку 5,830 млрд доларів.

У березні Україна отримала значний обсяг міжнародної допомоги - близько 9 млрд доларів. У той час як у січні всього 400 млн доларів, а в лютому 800 млн доларів. За оцінками Мінфіну, Києву потрібно прядка 3 млрд доларів на місяць. Це означать, що міжнародні резерви, якими управляє НБУ, у березні різко збільшаться та оновлять історичний максимум.

Курс долара у березні

НБУ реагує на ситуацію на ринку, знижуючи чи піднімаючи курс інтервенцій. Курс долара на міжбанку за березень зріс приблизно на 80 копійок із 38,20 до 39,00 гривень.

Офіційний курс НБУ піднявся на 2,7% із 38,20 грн/долар на 29 лютого до 39,22 грн/долар на 29 березня. Упродовж місяця курс неодноразово оновлював рекорди. Історичний максимум було зафіксовано 27 березня - 39,34 грн/долар. Наприкінці місяця курс трохи знизився.

Готівковий курс залежить від міжбанку. У результаті курс на готівковому ринку за березень виріс на 80 копійок до 39,45 грн/долар.

Міжбанк

Безготівковий ринок балансується за рахунок продажу валюти Нацбанком. До початку жовтня 2023 року НБУ продавав долари за курсом, близьким до фіксованого офіційного, - 36,93 гривні за долар (36,57 гривні плюс 1%). НБУ на початку жовтня ввів режим керованої гнучкості обмінного курсу. Тепер НБУ продає валюту за вільним курсом.

За 2023 рік НБУ для підтримки балансу на ринку продав 28,610 млрд доларів, що на 3,657 млрд доларів більше, ніж за 2022 рік.

у 2023 році ці витрати з надлишком компенсувалися за рахунок міжнародної допомоги. За даними Мінфіну, Україна отримала 42,6 млрд доларів.

Зазначимо, за 2022 рік НБУ продав на міжбанку 24,953 млрд доларів.