НБУ ослабил требования к банкам на время карантина

Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Банкам позволили не сдавать часть отчетности

Национальный банк Украины принял решения, направленные на смягчение требований к работе банков во время действия карантина и ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавируса COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По данным пресс-службы, на период действия карантина и ограничительных мер, НБУ разрешил руководителям и кандидатам на руководящие должности банков и небанковских финансовых учреждений не проходить тестирование. Проведение собеседований с кандидатами будет осуществляться средствами видеосвязи.

Кроме того, в этот период банкам, небанковским финансовым учреждениям и другим лицам разрешается не предоставлять в НБУ документы на бумажных носителях при условии их предоставления в электронном виде по электронной почте (системы электронного документооборота) НБУ с наложением на них квалифицированной электронной подписи.

Также НБУ продлил сроки введения требований Положения № 97 "Об организации процесса управления проблемными активами в банках". В частности, на шесть месяцев продлен срок разработки и утверждения банками стратегии управления проблемными активами и оперативного плана. В то же время, от банков требуется в срок до 30 апреля 2020 разработать план работы с неработающими активами и взыскать имущество, признанными банком по состоянию на 1 марта 2020 года. Конечный срок полного внедрения требований этого положения продлен до 30 ноября 2020 года.

Как сообщало РБК-Украина, Министерство финансов Украины обнародовало перечень уполномоченных банков, через которые осуществляется выплата пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений.

Напомним, на 1 января 2020 в Украине насчитывалось 75 действующих банков, на два меньше по сравнению с 1 января 2019 года.