ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НБУ послабив вимоги до банків на час карантину

Новини » Економіка     06.04.2020 - 16:37
НБУ послабив вимоги до банків на час карантину
Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Банкам дозволили не здавати частину звітності

Національний банк України ухвалив рішення, спрямовані на пом'якшення вимог до роботи банків під час дії карантину та обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

За даними прес-служби, на період дії карантину та обмежувальних заходів, НБУ дозволив керівникам і кандидатам на керівні посади банків і небанківських фінансових установ не проходити тестування. Проведення співбесід з кандидатами здійснюватиметься засобами відеозв’язку.

Крім того, на цей період банкам, небанківським фінансовим установам та іншим особам дозволяється не подавати до НБУ документи на паперових носіях за умови їх подання в електронному вигляді засобами електронної пошти (системи електронного документообігу) НБУ з накладенням на них кваліфікованого електронного підпису.

Також НБУ продовжив терміни запровадження вимог Положення № 97 "Про організацію процесу управління проблемними активами в банках". Зокрема, на шість місяців подовжено термін розроблення та затвердження банками стратегії управління проблемними активами та оперативного плану. Водночас, від банків вимагається у термін до 30 квітня 2020 року розробити план роботи з непрацюючими активами та стягнутим майном, визнаними банком станом на 1 березня 2020 року. Кінцевий термін повного запровадження вимог цього положення продовжено до 30 листопада 2020 року.

Міністерство фінансів України оприлюднило перелік уповноважених банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ.

Нагадаємо, станом на 1 січня 2020 року в Україні нараховувалося 75 діючих банків, що на два менше у порівнянні з 1 січня 2019 року.

Іноземці скоротили вкладення в держоблігації України на 10 млрд гривень У НБУ назвали суму коштів, виведених українцями з банків
Новини України Національний банк України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся