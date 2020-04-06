Украинцы назвали главные занятия во время карантина

Фото: карантин в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Граждане стали больше следить за новостями, смотреть сериалы, есть и спать

С начала карантина, объявленного из-за пандемии коронавируса, среди украинцев значительно возросла частота просмотра новостей: 49% начали следить за ним чаще. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Кроме того, 38% опрошенных отметили, что стали чаще смотреть фильмы и сериалы, 35% - убирать дома, 32% - готовить еду.

Около четверти отметили, что увеличили время на занятия саморазвитием (27%), общение с родными и близкими (27%), сон (26%), еду (24%) и прослушивание музыки (23%). Каждый пятый стал чаще занимаются своим хобби (18%), читать книги (17%) или же занимаются спортом (17%).

Несмотря на это, карантин значительно повлиял на прогулки на свежем воздухе - почти половина (47%) отметили, что делают это реже, чем обычно. Также ограничения существенно сказались на общении с друзьями: 42% заявили, что говорят с ними не так часто как до карантина. Каждый пятый вынужден был ограничить общение с родными и близкими (21%) и занятия спортом (20%).

Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос 1-2 апреля методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки телефонных номеров. Выборочная совокупность: 1300 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 4%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", среди украинцев, которые работали до введения карантина, 32% в конце марта находились в отпуске по собственному желанию, а 4% - потеряли работу.

Как свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", более половины украинцев (56%) заявили, что ограничили выход из дома связи с карантином из-за эпидемии коронавируса.