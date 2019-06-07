НБУ опустил официальный курс евро ниже уровня 30 грн

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подешевела на 20 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 июня 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс евро на 20 копеек до 29,98 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 10 июня установлен на таком уровне 2998,1356 гривны за 100 евро (-20,5997 грн).

При этом курс евро на 7 июня составляет 3018,7353 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 7 июня 2019 года, наличный курс в продаже снизился на 23 копейки до 30,19 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 29,30 - 29,90 (29,00 - 30,20 - 6 июня), продажи 29,90 - 30,50 (30,20 - 30,80 - 6 июня) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,67 (29,83 - 6 июня), продажи - 30,19 (30,42 - 6 июня) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 30,02 гривен за евро. Курс покупки составляет 29,99 грн/евро.