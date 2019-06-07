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Курс доллара снизился на межбанке

Новости » Финансы    07.06.2019 - 17:10
Курс доллара снизился на межбанке
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел на 17 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 7 июня 2019 года снизился на 17 копеек до 26,53 грн/доллар, курс в покупке до 26,50 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 30,02 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,5000 - 26,5300  грн/доллар, евро 29,9953 - 30,0266 грн/евро, российский рубль 0,4080 - 0,4086 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     26,5000      26,5300

EUR/UAH     29,9953      30,0266

RUB/UAH     0,4080        0,4086

Курс доллара снизился на межбанке

Напомним, 6 июня 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,6800 - 26,7000  грн/доллар, евро 30,0283 - 30,0481 грн/евро, российский рубль 0,4095 - 0,4101 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 июня 2019 года установил официальный курс на уровне 26,59 грн/доллар, что на 20 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 10 июня установлен на таком уровне: 2659,5721 гривен за 100 долларов (-19,9373 гривен).

НБУ снизил официальный курс доллара Курс доллара снижается на межбанке
Темы: Курс доллара
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