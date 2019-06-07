Доллар и евро снижаются на наличном рынке

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подешевел на 19 копеек, евро на 23 копейки

В обменных пунктах Украины сегодня, 7 июня 2019 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 19 копеек до 26,76 гривен за доллар, в покупке снизился на 16 копеек до 26,50 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 23 копейки до 30,19 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,25 - 26,60 (26,50 - 26,80 - 6 июня), продажи 26,60 - 27,00 (26,80 - 27,20 - 6 июня) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,50 (26,66 - 6 июня), продажи - 26,76 (26,95 - 6 июня) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,30 - 29,90 (29,00 - 30,20 - 6 июня), продажи 29,90 - 30,50 (30,20 - 30,80 - 6 июня) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,67 (29,83 - 6 июня), продажи - 30,19 (30,42 - 6 июня) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,50 - 4,03 (2,50 - 4,05 - 6 июня), продажи - 4,03 - 5,00 (4,05 - 5,00 - 6 июня) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,78 (3,80 - 6 июня), продажи 4,13 (4,15 - 6 июня) грн за 10 рублей.

Напомним, на межбанке сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,6200 - 26,6400 грн/доллар, евро 29,9954 - 30,0126 грн/евро, российский рубль 0,4094 - 0,4099 грн/рубль.