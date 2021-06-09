НБУ опустил официальный курс евро до 33 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 июня 2021 года установил официальный курс евро на уровне 33,02 гривен за евро. Это на 9 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора .

Таким образом, официальный курс упал после роста в течение двух дней.

Официальный курс евро на 10 июня установлен на таком уровне: 33,0248 гривен за евро (-0,0856 грн). При этом курс евро на 4 июня составляет 33,1104 гривен за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 33,09 гривен за евро. Курс евро в покупке составляет 33,07 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 июня 2021 года установил официальный курс на уровне 27,09 гривен за доллар. Курс упал на 8 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 10 июня установлен на таком уровне: 27,0906 гривен за 1 доллар (-0,0858 грн). При этом курс доллара на 9 июня составляет: 27,1764 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара упал до минимума за 11 месяцев. Ниже курс был только 14 июля 2020 года - 27,0883 гривен за 1 доллар.