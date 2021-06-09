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НБУ опустив офіційний курс ЄВРО до 33 гривень

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Україна, Середа 09 червня 2021 17:52
НБУ опустив офіційний курс ЄВРО до 33 гривень Фото: курс євро впав на 9 копійок (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 10 червня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 33,02 гривень за євро. Це на 9 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 10 червня встановлено на такому рівні: 33,0248 гривень за євро (-0,0856 грн). При цьому курс євро на 4 червня становить 33,1104 гривень за євро.

НБУ опустив офіційний курс ЄВРО до 33 гривень

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, офіційний курс впав після зростання протягом двох днів.

НБУ опустив офіційний курс ЄВРО до 33 гривень

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс ЄВРО у продажу виріс на 5 копійок до 33,09 гривень за євро. Курс євро в покупці становить 33,07 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 10 червня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,09 гривень за долар. Курс впав на 8 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 10 червня встановлено на такому рівні: 27,0906 гривень за 1 долар (-0,0858 грн). При цьому курс долара на 9 червня становить: 27,1764 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара впав до мінімуму за 11 місяців. Нижче курс був тільки 14 липня 2020 року - 27,0883 гривень за 1 долар.

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