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Курс евро растет второй день подряд

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Украина, Вторник 08 июня 2021 17:55
Курс евро растет второй день подряд Фото: курс евро вырос на 4 копейки (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 июня 2021 года установил курс евро на уровне 33,11 гривен за евро. Это на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 9 июня установлен на таком уровне: 33,1104 гривен за евро (+0,0323 грн). При этом курс евро на 8 июня составляет 33,0781 гривен за евро.

Курс евро растет второй день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, курс евро растет второй день подряд.

Курс евро растет второй день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 12 копеек до 33,04 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,01 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 июня 2021 года установил официальный курс на уровне 27,17 гривен за доллар. Курс на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 9 июня установлен на таком уровне: 27,1764 гривен за 1 доллар (-0,0159 грн). При этом курс доллара на 8 июня составляет 27,1923 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара упал до минимума почти за 11 месяцев. Ниже курс был только 16 июля 2020 года - 27,119 гривен за доллар.

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