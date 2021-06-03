Фото: курс доллара снизился до минимума с августа 2020 года (freepik.com)

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 июня 2021 года установил официальный курс на уровне 27,34 гривен за доллар. Курс на менее чем на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 4 июня установлен на таком уровне: 27,34 гривен за 1 доллар (-0,0049 грн). При этом курс доллара на 3 июня составляет 27,3449 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Таким образом, официальный курс доллара упал до минимума за 9,5 месяцев. Ниже курс был только 20 августа 2020 года - 27,316 гривен за доллар. Скриншот (bank.gov.ua)