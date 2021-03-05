НБУ опустил официальный курс евро до 33 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 марта 2021 года установил курс евро на уровне 33,07 гривен за евро. Это на 33 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем .

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора .

Официальный курс евро на 9 марта установлен на таком уровне: 33,075 гривен за евро (-0,3312 грн). При этом курс евро на 5 марта составляет 33,4062 гривен за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 28 копеек до 33,08 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,07 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 27,70 гривен за доллар. Курс на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 9 марта установлен на таком уровне: 27,7091 гривен за 1 доллар (-0,0473 грн). При этом курс доллара на 5 марта составляет 27,7564 гривен за 1 доллар.

Таким образом, курс снижается четвертый день подряд после того, как он вырос до 28 гривен впервые за последний месяц.