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НБУ опустил официальный курс евро до 33 гривен

Новина українською → Киев, Пятница 05 марта 2021 17:57
НБУ опустил официальный курс евро до 33 гривен Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 марта 2021 года установил курс евро на уровне 33,07 гривен за евро. Это на 33 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 9 марта установлен на таком уровне: 33,075 гривен за евро (-0,3312 грн). При этом курс евро на 5 марта составляет 33,4062 гривен за евро.

НБУ опустил официальный курс евро до 33 гривен

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 28 копеек до 33,08 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,07 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 27,70 гривен за доллар. Курс на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 9 марта установлен на таком уровне: 27,7091 гривен за 1 доллар (-0,0473 грн). При этом курс доллара на 5 марта составляет 27,7564 гривен за 1 доллар.

Таким образом, курс снижается четвертый день подряд после того, как он вырос до 28 гривен впервые за последний месяц.

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