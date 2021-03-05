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НБУ опустив офіційний курс євро до 33 гривень

Новость на русском → Київ, П'ятниця 05 березня 2021 17:57
НБУ опустив офіційний курс євро до 33 гривень Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 9 березня 2021 року встановив курс євро на рівні 33,07 гривень за євро. Це на 33 копійки нижче порівняно з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 9 березня встановлено на такому рівні: 33,075 гривень за євро (-0,3312 грн). При цьому курс євро на 5 березня становить 33,4062 гривень за євро.

НБУ опустив офіційний курс євро до 33 гривень

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу знизився на 28 копійок до 33,08 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,07 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 9 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,70 гривень за долар. Курс на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 9 березня встановлено на такому рівні: 27,7091 гривень за 1 долар (-0,0473 грн). При цьому курс долара на 5 березня становить 27,7564 гривень за 1 долар.

Таким чином, курс знижується четвертий день поспіль після того, як він виріс до 28 гривень вперше за останній місяць.

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