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НБУ снизил официальный курс евро

Новина українською → Киев, Четверг 04 марта 2021 18:21
НБУ снизил официальный курс евро Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 марта 2021 года установил курс евро на уровне 33,40 гривен за евро. Это на 15 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 5 марта установлен на таком уровне: 33,4062 гривен за евро (-0,1503 грн). При этом курс евро на 4 марта составляет 33,5565 гривен за евро.

НБУ снизил официальный курс евро

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 15 копеек до 33,36 гривен за евро. Курс в покупке составляет 3,47 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 27,75 гривен за доллар. Курс на 9 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 5 марта установлен на таком уровне: 27,7564 гривен за 1 доллар (-0,0913 грн). При этом курс доллара на 4 марта составляет 27,8477 гривен за 1 доллар.

Таким образом, курс снижается третий день подряд после того, как он вырос до 28 гривен впервые за последний месяц.

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