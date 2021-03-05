ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Доллар дешевеет: НБУ установил курс на 9 марта

Новина українською → Киев, Пятница 05 марта 2021 16:51
Доллар дешевеет: НБУ установил курс на 9 марта Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 27,70 гривен за доллар. Курс на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 9 марта установлен на таком уровне: 27,7091 гривен за 1 доллар (-0,0473 грн). При этом курс доллара на 5 марта составляет 27,7564 гривен за 1 доллар.

Доллар дешевеет: НБУ установил курс на 9 марта

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, курс снижается четвертый день подряд после того, как он вырос до 28 гривен впервые за последний месяц.

Доллар дешевеет: НБУ установил курс на 9 марта

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 5 марта 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 27,70 гривен за доллар, курс в покупке до 27,68 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 34 копейки до 33,03 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков в течение ближайшей недели ожидается незначительный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,9/28,1 грн.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика Курс доллара курс НБУ Курс гривны
NEWS
США вводят санкции против Коломойского
США вводят санкции против Коломойского
DAILY
Социолог Алексей Антипович: Украина снова нуждается в "гетьмане"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Социолог Алексей Антипович: Украина снова нуждается в "гетьмане"