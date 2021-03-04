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Курс доллара продолжил падение на межбанке

Новина українською → Киев, Четверг 04 марта 2021 17:44
Курс доллара продолжил падение на межбанке Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 4 марта 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 9 копеек до 27,71 гривен за доллар, курс в покупке до 27,68 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 15 копеек до 33,36 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,6850 - 27,7100 грн/доллар, евро 33,3299 - 33,3600 грн/евро, российский рубль 0,3759 - 0,3764 грн/рубль.

Курс доллара продолжил падение на межбанке

Отметим, торги по доллару на межбанке 3 марта 2021 года закрылись в диапазоне: 27,7700 - 27,8000 грн/доллар, евро 33,4767 - 33,5129 грн/евро, российский рубль 0,3753 - 0,3758 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 27,75 гривен за доллар. Курс на 9 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 5 марта установлен на таком уровне: 27,7564 гривен за 1 доллар (-0,0913 грн). При этом курс доллара на 4 марта составляет 27,8477 гривен за 1 доллар.

Таким образом, курс снижается третий день подряд после того, как он вырос до 28 гривен впервые за последний месяц.

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