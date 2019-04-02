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НБУ опустил официальный курс доллара ниже уровня 27 грн/доллар

Новости » Финансы    02.04.2019 - 16:10
НБУ опустил официальный курс доллара ниже уровня 27 грн/доллар
Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Курс упал на 22 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 апреля 2019 года установил официальный курс на уровне 26,97 грн/доллар, что на 22 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 3 апреля установлен на таком уровне: 2697,4158 гривен за 100 долларов (-21,6709 гривен).

При этом курс доллара на 1 апреля составляет 2719,0867 гривен за 100 долларов.

НБУ опустил официальный курс доллара ниже уровня 27 грн/доллар

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, курс доллара на открытии межбанковского валютного рынка 2 апреля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 15 копеек до 26,88 грн/доллар, курс в покупке до 26,85 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 28 копеек до 30,09 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 28 копеек до 27,08 гривен за доллар, в покупке снизился на 31 копейку до 26,83 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 35 копеек до 30,52 гривен за евро.

Глава Совета НБУ Богдан Данилишин считает, что колебания курса после президентских выборов никак не связаны с политическими событиями и просто совпали по времени.

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