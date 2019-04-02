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Глава Совета НБУ прокомментировал падение курса доллара после выборов

Новости » Экономика    02.04.2019 - 12:43
Глава Совета НБУ прокомментировал падение курса доллара после выборов
Фото: Богдан Данилишин (пресс-служба НБУ)

Данилишин не видит связи между выборами и валютным курсом

Глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин прокомментировал падение курса доллара, которое наблюдалось 1 апреля, на следующий день после первого тура выборов президента Украины. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Как отметил Данилишин, на следующий день после первого тура выборов президента Украины курс гривны существенно укрепился на межбанковском валютном рынке - как относительно доллара, так и относительно евро украинская гривна подорожала на 30 копеек.

"Скорее всего, это простое совпадение, которе не имеет отношения к выборам", - считает Данилишин.

Глава Совета НБУ прокомментировал падение курса доллара после выборов

Как сообщало РБК-Украина, валютный рынок не ждал от первого тура президентских выборов чего-то чрезвычайного. Однако за два дня после выборов курс на межбанке упал на 45 копеек.

Кроме того, 2 апреля на наличном рынке курс доллара в продаже снизился на 28 копеек до 27,08 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 35 копеек до 30,52 гривен за евро.

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Темы: Курс доллара
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