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НБУ снизил официальный курс доллара

Новости » Финансы    01.04.2019 - 16:05
НБУ снизил официальный курс доллара
Фото: коллаж (Pіxabay)

Курс упал на 1 копейку

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 апреля 2019 года установил официальный курс на уровне 27,19 грн/доллар, что на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 2 апреля установлен на таком уровне: 2719,0867 гривен за 100 долларов (-1,8236 гривен).

При этом курс доллара на 1 апреля составляет 2720,9103 гривен за 100 долларов.

НБУ снизил официальный курс доллара

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, курс доллара на открытии межбанковского валютного рынка 1 апреля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 8 копеек до 27,25 грн/доллар, курс в покупке до 27,22 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 30,62 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 2 копейки до 27,36 гривен за доллар, в покупке вырос на 1 копейку до 27,14 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 30,87 гривен за евро.

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