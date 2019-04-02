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НБУ опустив офіційний курс долара нижче рівня 27 грн/долар

Новини » Фінанси    02.04.2019 - 16:10
НБУ опустив офіційний курс долара нижче рівня 27 грн/долар
Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Курс впав на 22 копійки

Національний банк України (НБУ) на 3 квітня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,97 грн/долар, що на 22 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 3 квітня встановлено на такому рівні: 2697,4158 гривень за 100 доларів (-21,6709 гривень).

При цьому курс долара на 1 квітня становить 2719,0867 гривень за 100 доларів.

НБУ опустив офіційний курс долара нижче рівня 27 грн/долар

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 2 квітня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 15 копійок до 26,88 грн/долар, курс купівлі до 26,85 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 28 копійок до 30,09 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 28 копійок до 27,08 гривень за долар, купівлі знизився на 31 копійку до 26,83 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 35 копійок до 30,52 гривень за євро.

Голова Ради НБУ Богдан Данилишин вважає, що коливання курсу після президентських виборів ніяк не пов'язані з політичними подіями і просто співпали за часом.

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Теми: Курс долара
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