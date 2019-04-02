Курс доллара на межбанке падает второй день подряд

Фото: коллаж (Pіxabay)

Доллар подешевел еще на 15 копеек

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 2 апреля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 15 копеек до 26,88 грн/доллар, курс в покупке до 26,85 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 28 копеек до 30,09 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне 26,8500 - 26,8800 грн/доллар, евро 30,0639 - 30,0921 грн/евро, российский рубль 0,4100 - 0,4106 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,8500 26,8800

EUR/UAH 30,0639 30,0921

RUB/UAH 0,4100 0,4106

Напомним, 1 апреля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,9800 - 27,0300 грн/доллар, евро 30,3174 - 30,3709 грн/евро, российский рубль 0,4114 - 0,4124 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 апреля 2019 года установил официальный курс на уровне 27,19 грн/доллар, что на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 2 апреля установлен на таком уровне: 2719,0867 гривен за 100 долларов (-1,8236 гривен).

Как сообщало РБК-Украина, валютный рынок не ждал от первого тура президентских выборов чего-то чрезвычайного. Однако в первый день после выборов, 1 апреля, курс на межбанке упал на 30 копеек.