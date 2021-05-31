НБУ опустил официальный курс доллара до 27,50 гривен

Официальный курс гривны к доллару на 28 мая установлен на уровне 27,50 гривен за доллар. Курс доллара падает в течение двух дней подряд.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 мая 2021 года установил курс на таком уровне: 27,5004 гривен за 1 доллар (-0,0256 грн). При этом курс доллара на 28 мая составляет 27,526 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)