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НБУ опустил официальный курс доллара до 27,50 гривен

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Украина, Понедельник 31 мая 2021 07:45
НБУ опустил официальный курс доллара до 27,50 гривен Фото: курс доллара упал до уровня 27,50 гривен (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 28 мая установлен на уровне 27,50 гривен за доллар. Курс доллара падает в течение двух дней подряд.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 мая 2021 года установил курс на таком уровне: 27,5004 гривен за 1 доллар (-0,0256 грн). При этом курс доллара на 28 мая составляет 27,526 гривен за 1 доллар.

НБУ опустил официальный курс доллара до 27,50 гривен

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

НБУ опустил официальный курс доллара до 27,50 гривен

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 28 мая 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 27,53 гривен за доллар, курс в покупке до 27,51 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 33,53 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в мае продолжится тенденция умеренного снижение курса доллара к гривне. Она будет наблюдаться с одновременным удорожанием евро за счет того, что европейская валюта может продолжить расти на мировом рынке.

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