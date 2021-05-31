НБУ опустив офіційний курс долара до 27,50 гривень

Офіційний курс гривні до долара на 28 травня встановлений на рівні 27,50 гривень за долар. Курс долара падає протягом двох днів поспіль.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 28 травня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,5004 гривень за 1 долар (-0,0256 грн). При цьому курс долара на 28 травня становить 27,526 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Скріншот (bank.gov.ua)