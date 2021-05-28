ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Курс доллара возобновил рост на межбанке

Новина українською →
Украина, Пятница 28 мая 2021 10:16
Курс доллара возобновил рост на межбанке Фото: курс доллара вырос на 1 копейку (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 28 мая 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 27,53 гривен за доллар, курс в покупке до 27,51 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 33,53 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 27,5100 - 27,5300 грн/доллар, евро 33,5181 - 33,5315 грн/евро, российский рубль 0,3738 - 0,3743 грн/рубль.

Курс доллара возобновил рост на межбанке

Напомним, торги по доллару 27 мая закрылись в диапазоне: 27,5000 - 27,5200 грн/доллар, евро 33,5417 - 33,5661 грн/евро, российский рубль 0,3743 - 0,3748 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 мая 2021 года установил официальный курс на уровне 27,52 гривен за доллар. Курс на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 28 мая установлен на таком уровне: 27,526 гривен за 1 доллар (-0,0201 грн). При этом курс доллара на 27 мая составляет 27,5461 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара падает после роста течение двух дней подряд.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в мае продолжится тенденция умеренного снижение курса доллара к гривне. Она будет наблюдаться с одновременным удорожанием евро за счет того, что европейская валюта может продолжить расти на мировом рынке.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика Курс доллара Курс евро Курс рубля
NEWS
Украина закрывает небо для белорусских самолетов с 29 мая
Украина закрывает небо для белорусских самолетов с 29 мая
DAILY
Опасные игры. Зачем Россия перекрыла Керченский пролив и чем может ответить Украина
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Опасные игры. Зачем Россия перекрыла Керченский пролив и чем может ответить Украина