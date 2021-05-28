Курс доллара возобновил рост на межбанке
Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 28 мая 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 27,53 гривен за доллар, курс в покупке до 27,51 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 33,53 гривен за евро.
Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".
Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 27,5100 - 27,5300 грн/доллар, евро 33,5181 - 33,5315 грн/евро, российский рубль 0,3738 - 0,3743 грн/рубль.
Напомним, торги по доллару 27 мая закрылись в диапазоне: 27,5000 - 27,5200 грн/доллар, евро 33,5417 - 33,5661 грн/евро, российский рубль 0,3743 - 0,3748 грн/рубль.
Курс НБУ
Национальный банк Украины (НБУ) на 28 мая 2021 года установил официальный курс на уровне 27,52 гривен за доллар. Курс на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Официальный курс гривны к доллару на 28 мая установлен на таком уровне: 27,526 гривен за 1 доллар (-0,0201 грн). При этом курс доллара на 27 мая составляет 27,5461 гривен за 1 доллар.
Таким образом, официальный курс доллара падает после роста течение двух дней подряд.
Прогноз
По прогнозу аналитиков, в мае продолжится тенденция умеренного снижение курса доллара к гривне. Она будет наблюдаться с одновременным удорожанием евро за счет того, что европейская валюта может продолжить расти на мировом рынке.