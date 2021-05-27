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Курс доллара упал после резкого роста

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Украина, Четверг 27 мая 2021 16:22
Курс доллара упал после резкого роста Фото: курс доллара находится выше 27,50 гривен (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 мая 2021 года установил официальный курс на уровне 27,52 гривен за доллар. Курс на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 28 мая установлен на таком уровне: 27,526 гривен за 1 доллар (-0,0201 грн). При этом курс доллара на 27 мая составляет 27,5461 гривен за 1 доллар.

Курс доллара упал после резкого роста

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара падает после роста течение двух дней подряд.

Курс доллара упал после резкого роста

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 27 мая 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 0,5 копеек до 27,56 гривен за доллар, курс в покупке до 27,54 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 9 копеек до 33,61 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,35 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,3/27,5 грн.

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