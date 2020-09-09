В НБУ определились с руководителями трех департаментов

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Определены руководители юридического, коммуникаций и департамента стратегии и развития НБУ

Правление Национального банка 8 сентября 2020 года определило победителей конкурсного отбора на должности директоров трех департаментов. Должности входят в блок главы Национального банка Кирилла Шевченко по вертикали подчинения

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Департамент коммуникаций возглавит Галина Калачова, которая с августа 2020 года работала в НБУ на должности руководителя по вопросам стратегических коммуникаций и исполняла обязанности директора департамента коммуникаций. До назначения в НБУ она почти 11 лет работала в деловых и финансовых средствах массовой информации.

Директором Юридического департамента будет назначен Владислав Бедненко, работает в НБУ более 20 лет. С ноября 2007 года он был заместителем директора - начальником управления, в функции которого входит правовое обеспечение банковского надзора и рынков капиталов Юридического департамента центробанка.

Бедненко имеет опыт работы в других государственных органах (в частности в Министерстве юстиции, органах Министерства внутренних дел), а также в банковском и частном секторе.

Директором Департамента стратегии и развития станет Арсен Макарчук, который работает в НБУ с июня 2015 года. Он начал свою карьеру в НБУ с должности руководителя проектов и программ Управления стратегии и реформирования банковской системы, на основе которого создан нынешний Департамент стратегии и развития.

Позже Арсен Макарчук был помощником председателя НБУ (2016-2018 годы) и руководителем офиса правления Национального банка (2018-2020 годы). До прихода в Национальный банк он пять лет проработал в ПАО "Укрсоцбанк".

Напомним, после назначения Кирилла Шевченко главой НБУ в июле 2020 года сменилось несколько топ-менеджеров центробанка, в частности три члена правления.

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