У НБУ визначилися з керівниками трьох департаментів

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Визначені керівники юридичного, комунікацій та департаменту стратегії та розвитку НБУ

Правління Національного банку 8 вересня 2020 року визначило переможців конкурсного відбору на посади директорів трьох департаментів. Посади входять до блоку голови Національного банку Кирила Шевченка за вертикаллю підпорядкування

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Департамент комунікацій очолить Галина Калачова, яка із серпня 2020 року працювала у НБУ на посаді керівника з питань стратегічних комунікацій та виконувала обов’язки директора департаменту комунікацій. До призначення у НБУ вона майже 11 років працювала у ділових та фінансових засобах масової інформації.

Директором Юридичного департаменту буде призначений Владислав Бедненко, працює у НБУ більше 20 років. Із листопада 2007 року він був заступником директора - начальником управління, до функцій якого входить правове забезпечення банківського нагляду та ринків капіталів Юридичного департаменту центробанку.

Бедненко має досвід роботи у інших державних органах (зокрема у Міністерстві юстиції, органах Міністерства внутрішніх справ), а також у банківському та приватному секторі.

Директором Департаменту стратегії та розвитку стане Арсен Макарчук, який працює у НБУ з червня 2015 року. Він розпочав свою кар’єру у НБУ з посади керівника проектів та програм Управління стратегії та реформування банківської системи, на основі якого створено нинішній Департамент стратегії та розвитку.

Пізніше Арсен Макарчук був помічником голови НБУ (2016-2018 роки) та керівником офісу правління Національного банку (2018-2020 роки). До приходу у Національний банк він п’ять років пропрацював у ПАТ "Укрсоцбанк".

Нагадаємо, після призначення Кирила Шевченка головою НБУ у липні 2020 року змінилося декілька топ-менеджерів центробанку, зокрема три члени правління.

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