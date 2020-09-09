ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У НБУ визначилися з керівниками трьох департаментів

Київ, Середа 09 вересня 2020 10:51
У НБУ визначилися з керівниками трьох департаментів
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)
Автор: Олександр Білоус

Визначені керівники юридичного, комунікацій та департаменту стратегії та розвитку НБУ

Правління Національного банку 8 вересня 2020 року визначило переможців конкурсного відбору на посади директорів трьох департаментів. Посади входять до блоку голови Національного банку Кирила Шевченка за вертикаллю підпорядкування

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Департамент комунікацій очолить Галина Калачова, яка із серпня 2020 року працювала у НБУ на посаді керівника з питань стратегічних комунікацій та виконувала обов’язки директора департаменту комунікацій. До призначення у НБУ вона майже 11 років працювала у ділових та фінансових засобах масової інформації.

Директором Юридичного департаменту буде призначений Владислав Бедненко, працює у НБУ більше 20 років. Із листопада 2007 року він був заступником директора - начальником управління, до функцій якого входить правове забезпечення банківського нагляду та ринків капіталів Юридичного департаменту центробанку.

Бедненко має досвід роботи у інших державних органах (зокрема у Міністерстві юстиції, органах Міністерства внутрішніх справ), а також у банківському та приватному секторі.

Директором Департаменту стратегії та розвитку стане Арсен Макарчук, який працює у НБУ з червня 2015 року. Він розпочав свою кар’єру у НБУ з посади керівника проектів та програм Управління стратегії та реформування банківської системи, на основі якого створено нинішній Департамент стратегії та розвитку.

Пізніше Арсен Макарчук був помічником голови НБУ (2016-2018 роки) та керівником офісу правління Національного банку (2018-2020 роки). До приходу у Національний банк він п’ять років пропрацював у ПАТ "Укрсоцбанк".

Нагадаємо, після призначення Кирила Шевченка головою НБУ у липні 2020 року змінилося декілька топ-менеджерів центробанку, зокрема три члени правління.

.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Економіка Національний банк України
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся