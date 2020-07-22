В НБУ сменился куратор валютного направления

Фото: Юрий Гелетий (taxlink.ua)

Вместо Олега Чурия заместителем главы НБУ стал Юрий Гелетий

Совет Национального банка назначил заместителем главы НБУ Юрия Гелетия вместо Олега Чурия. Кандидатуру подал новый глава НБУ Кирилл Шевченко.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Олег Чурий с 23 июля 2020 года прекратит исполнение полномочий заместителя главы НБУ в связи с завершением срока полномочий и увольнением с должности", - говорится в сообщении.

Комментируя назначение, Шевченко заявил, что "Гелетий - политически независимый технократ, опытный и знающий профессионал. Он имеет достаточный практический опыт работы в государственном секторе и непосредственно в Национальном банке".

Кроме того, глава НБУ прокомментировал прекращение полномочий Чурия: "Я убежден, что украинский финансовый рынок за последние пять лет изменился к лучшему. Он стал надежнее, современнее и прозрачнее".

Юрий Гелетий работал в Национальном банке Украины, где в течение 2003-2015 лет прошел путь от экономиста І категории до руководителя подразделения в структуре банковского надзора.

С октября 2015 года до июля 2018 года Гелетий занимал должность директора Департамента финансовой политики Министерства финансов Украины, где, в частности, занимался вопросами стратегического реформирования государственного банковского сектора, развития рынка финансовых услуг, рынка ценных бумаг.

Напомним, Совет Национального банка 30 июня отказался внести в повестку дня вопрос назначения Олега Чурия на должность заместителя главы НБУ на повторный семилетний срок.

В сфере сферу управления Чурия входили вопросы операциям на открытых рынках, валютного регулирования, а также деятельности Депозитария НБУ.

Яков Смолий сообщил о своей отставке 1 июля и заявил о систематическом политическом давлении.

Верховная рада назначила Кирилла Шевченко главой НБУ 16 июля.