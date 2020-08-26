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Еще один заместитель главы НБУ уволился с должности

Киев, Среда 26 августа 2020 14:08
Еще один заместитель главы НБУ уволился с должности
Фото: Роман Борисенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Борисенко отвечал за финансово-административный и операционный блок

Совет Национального банка 26 августа уволил Романа Борисенко с должности заместителя главы Национального банка Украины с 28 августа 2020 года. Он подал главе НБУ Кириллу Шевченко заявление об увольнении по собственному желанию.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Борисенко начал работу в Национальном банке в августе 2014 года на должности директора Департамента персонала. С октября 2016 года он был заместителем главы НБУ. В сферу его управления входили вопросы финансов, операционной деятельности, управления персоналом и обеспечения деятельности НБУ.

Напомним, в начале августа Совет Национального банка Украины назначил заместителем главы НБУ Алексея Шабана. На этой должности он заменит Сергея Холода и будет отвечать за деятельность блока "Платежные системы и денежный оборот".

Отметим, что Совет Национального банка назначил заместителем главы НБУ Юрия Гелетия вместо Олега Чурия 23 июля. Кандидатуру подал новый глава НБУ Кирилл Шевченко.

В сферу управления Чурия входили вопросы операциям на открытых рынках, валютного регулирования, а также деятельности Депозитария НБУ.

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