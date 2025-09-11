НБУ не очікує драми для економіки через дозвіл виїзду 22-річних за кордон

"Після наших внутрішніх обговорень не очікуємо в цьому питанні якоїсь драми. Але подивимося. Ми слідкуємо за розвитком подій, ми слідкуємо уважно за усією палітрою ризиків, які так чи інакше виникають", - сказав він.

Перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук нагадав, центробанк очікує зменшення кількості українців за кордон цього року до 200 тисяч осіб після міграції 500 тисяч минулого року.

Останні данні свідчать, що Україну вже залишили трохи більше 100 тисяч осіб. "Тож наразі ми йдемо цілком по нашому прогнозу. Будемо відслідковувати наслідки цього рішення, яке було прийнято наприкінці серпня", - сказав він.