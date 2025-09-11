НБУ не очікує драми для економіки через дозвіл виїзду 22-річних за кордон

Національний банк буде відстежувати наслідки для економіки та ринку праці від рішення дозволити чоловікам 18-22 років їздити за кордон.
Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг на Youtube.
"Після наших внутрішніх обговорень не очікуємо в цьому питанні якоїсь драми. Але подивимося. Ми слідкуємо за розвитком подій, ми слідкуємо уважно за усією палітрою ризиків, які так чи інакше виникають", - сказав він.
Перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук нагадав, центробанк очікує зменшення кількості українців за кордон цього року до 200 тисяч осіб після міграції 500 тисяч минулого року.
Останні данні свідчать, що Україну вже залишили трохи більше 100 тисяч осіб. "Тож наразі ми йдемо цілком по нашому прогнозу. Будемо відслідковувати наслідки цього рішення, яке було прийнято наприкінці серпня", - сказав він.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України 27 серпня оприлюднив постанову, яка дозволяє чоловікам віком від 18 до 22 (включно) років перетинати кордон під час воєнного стану.
З початком повномасштабної війни в Україні запровадили обмеження на виїзд чоловіків від 18 до 60 років. Це рішення ухвалили для забезпечення мобілізації та виконання громадянами конституційного обов’язку із захисту країни.
Чоловіки віком від 18 до 25 років фактично не можуть бути призвані під час мобілізації. Водночас виїхати за кордон вони також не мали права.
За даними ООН, станом на 1 липня 2025 року за межами України перебувало 5,6 млн українців. Високі безпекові ризики, зокрема обстріли з боку РФ, спричиняють подальший виїзд громадян. НБУ прогнозує, що Україну у найближчі два роки залишатимуть по 200 тисяч осіб. Поступове повернення мігрантів очікується лише 2027 році.