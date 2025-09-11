НБУ не ожидает драмы для экономики из-за разрешения выезда 22-летних за границу

Национальный банк будет отслеживать последствия для экономики и рынка труда от решения разрешить мужчинам 18-22 лет ездить за границу.
Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг на Youtube.
"После наших внутренних обсуждений не ожидаем в этом вопросе какой-то драмы. Но посмотрим. Мы следим за развитием событий, мы следим внимательно за всей палитрой рисков, которые так или иначе возникают", - сказал он.
Первый заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук напомнил, центробанк ожидает уменьшения количества украинцев за границу в этом году до 200 тысяч человек после миграции 500 тысяч в прошлом году.
Последние данные свидетельствуют, что Украину уже покинули чуть более 100 тысяч человек. "Поэтому сейчас мы идем вполне по нашему прогнозу. Будем отслеживать последствия этого решения, которое было принято в конце августа", - сказал он.
Напомним, Кабинет министров Украины 27 августа обнародовал постановление, которое позволяет мужчинам в возрасте от 18 до 22 (включительно) лет пересекать границу во время военного положения.
С началом полномасштабной войны в Украине ввели ограничения на выезд мужчин от 18 до 60 лет. Это решение приняли для обеспечения мобилизации и выполнения гражданами конституционного долга по защите страны.
Мужчины в возрасте от 18 до 25 лет фактически не могут быть призваны во время мобилизации. В то же время выехать за границу они также не имели права.
По данным ООН, по состоянию на 1 июля 2025 года за пределами Украины находилось 5,6 млн украинцев. Высокие риски безопасности, в частности обстрелы со стороны РФ, вызывают дальнейший выезд граждан. НБУ прогнозирует, что Украину в ближайшие два года будут покидать по 200 тысяч человек. Постепенное возвращение мигрантов ожидается только в 2027 году.