НБУ не ожидает драмы для экономики из-за разрешения выезда 22-летних за границу

"После наших внутренних обсуждений не ожидаем в этом вопросе какой-то драмы. Но посмотрим. Мы следим за развитием событий, мы следим внимательно за всей палитрой рисков, которые так или иначе возникают", - сказал он.

Первый заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук напомнил, центробанк ожидает уменьшения количества украинцев за границу в этом году до 200 тысяч человек после миграции 500 тысяч в прошлом году.

Последние данные свидетельствуют, что Украину уже покинули чуть более 100 тысяч человек. "Поэтому сейчас мы идем вполне по нашему прогнозу. Будем отслеживать последствия этого решения, которое было принято в конце августа", - сказал он.