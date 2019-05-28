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ПриватБанк подал апелляции на решения Окружного админсуда Киева

Новости » Экономика    28.05.2019 - 11:32
ПриватБанк подал апелляции на решения Окружного админсуда Киева
Фото: ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Пока рассматриваются апелляционные жалобы, решения суда не вступили в силу

Национализированный "ПриватБанк" подал апелляционные жалобы на решения Окружного административного суда города Киева от 18 апреля 2019  года по делу №826/7432/17. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как отмечается в сообщении, оспорено решение суда по иску бывшего совладельца банка Игоря Коломойского об отмене решения о выводе неплатежеспособного ПАО КБ "ПриватБанк" с рынка с участием государства.

Также банком была подана апелляционная жалоба на решение по иску бывшего акционера банка кипрской компании "ТрианталИнвестментс ЛТД" об отмене решения комиссии НБУ об определении перечня связанных с банком лиц.

"С учетом этого, указанные судебные решения не вступили в законную силу и не имеют никаких правовых последствий", - отмечается в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, 18 апреля Окружной административный суд города Киева признал незаконной национализацию "ПриватБанка". Решение принято по иску бывшего совладельца банка Игоря Коломойского к Национальному банку Украины, Кабинету министров, Фонду гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Отметим, что "ПриватБанк" был национализирован в декабре 2016 года путем покупки 100% акций банка за 1 гривну. По данным НБУ, по состоянию на 21 декабря Игорь Коломойский владел прямо 41,6572% акций банка, еще 16,5748% - опосредованно.

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