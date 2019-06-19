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НБУ обжаловал в Верховном суде одно из решений по делу ПриватБанка

Новости » Экономика    19.06.2019 - 15:15
НБУ обжаловал в Верховном суде одно из решений по делу ПриватБанка
Фото: ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Жалоба подана на решение о законности проверки ПриватБанка

Национальный банк подал в Кассационный административный суд в составе Верховного суда жалобу на решение судов, которыми отменено распоряжение НБУ о проведении проверки в ПриватБанке в преддверии его вывода с рынка в 2016 году. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в сообщении, Национальный банк предоставил Верховному суду свои аргументы. В частности, проверка финансовой устойчивости банков, особенно системно важных, не только одно из приоритетных задач регулятора, что является составляющей обеспечения финансовой стабильности в Украине, но и относится к исключительным полномочиям НБУ, закрепленных законом.

"Именно поэтому ни один другой субъект или орган, в том числе и суд, не может вмешиваться в осуществление субъектом властных полномочий своей компетенции, в частности, относительно определения даты и оснований необходимых для проведения внеплановой проверки банков", - отмечают в НБУ.

В НБУ напомнили, что Окружной административный суд Киева 2 марта 2018 года принял решение, которым был удовлетворен иск бывшего акционера "ПриватБанка" кипрской компании Triantal Investments Ltd о незаконности проверки.

После этого 13 мая 2019 года Шестой апелляционный административный суд отклонил апелляционную жалобу Национального банка на решение Окружного административного суда Киева от 2 марта 2018 года.

Напомним, "ПриватБанк" был национализирован в декабре 2016 года. Как сообщало РБК-Украина, 18 апреля Окружной административный суд города Киева признал незаконной национализацию "ПриватБанка". Решение принято по иску бывшего совладельца банка Игоря Коломойского.

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