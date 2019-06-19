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Верховный суд отклонил жалобу Коломойского об аудиторах ПриватБанка

Новости » Экономика    19.06.2019 - 11:57
Верховный суд отклонил жалобу Коломойского об аудиторах ПриватБанка
Фото: ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Коломойский пытался отменить проведение аудита Kroll в ПриватБанке

Верховный суд отказался удовлетворить кассационную жалобу Игоря Коломойского относительно запрета Национальному банку, Министерству финансов, "ПриватБанка" и их консультантам выполнять условия любых договоров, касающихся Коломойского. Об этом сообщает РБК-Україна со ссылкой на решение суда.

Запрет был принят Соломенским райсудом г. Киева 15 декабря 2017 года по ходатайству Коломойского в качестве обеспечения его иска.

Этот суд запретил компаниям AlixPartners Services UK LLP (Великобритания), Kroll Associates U. K. LLP (Великобритания), Hogan Lovells International LLP (Великобритания), их дочерним предприятиям и/или представительствам и/или филиалам, ООО "АСТЕРС", ООО "АСТЕРС КОНСАЛТ", ООО "АЛИКСПАРТНЕРЗ (УКРАИНА)" выполнять условия договоров, которые прямо и/или косвенно касаются и/или любой-каким образом влияют и/или повлияют на права и/или законные интересы Коломойского.

Однако Апелляционный суд г. Киева 28 августа 2018 года отменил определение суда первой инстанции.

Отметим, в начале 2018 года международная компания Kroll, которая проводила forensic audit "Приватбанка", подтвердила, что банк был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение десяти лет до национализации, что привело к причинению ущерба банку как минимум в размере 5,5 млрд долларов.

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