НБУ обжаловал два решения суда по ПриватБанку

Национальный банк обжаловал оба решения Окружного админсуда Киева о незаконности национализации "ПриватБанка". Об этом сообщает, пресс-служба НБУ.

По данным пресс-службы, жалобы поданы на решение Окружного административного суда города Киева от 18 апреля 2019 по делу №826 / 7432/17 по иску Игоря Коломойского об отмене решения о выводе неплатежеспособного ПАО КБ "Приватбанк" с рынка с участием государства и в деле № 826/13813/17 по иску бывшего акционера банка кипрской компании ТрианталИнвестментс ЛТД об отмене решения комиссии НБУ об определении перечня связанных лиц с "ПриватБанком".

"Поэтому на сегодня указанные судебные решения вступили в законную силу и не имеют никаких правовых последствий", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало РБК-Украина, 18 апреля Окружной административный суд города Киева признал незаконной национализацию "ПриватБанка". Решение принято по иску бывшего совладельца банка Игоря Коломойского к Национальному банку Украины, Кабинету министров, Фонду гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Отметим, что "ПриватБанк" был национализирован в декабре 2016 года путем покупки 100% акций банка за 1 гривну. По данным НБУ, по состоянию на 21 декабря Игорь Коломойский владел прямо 41,6572% акций банка, еще 16,5748% - опосредованно.