НБУ оскаржив два рішення суду щодо ПриватБанку

Національний банк оскаржив обидва рішення Окружного адмінсуду Києва щодо незаконності націоналізації "ПриватБанку". Про це повідомляє, прес-служба НБУ.

За даними прес-служби, скарги подані на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 18 квітня 2019 року у справі №826/7432/17 за позовом Ігоря Коломойського про скасування рішення про виведення неплатоспроможного ПАТ КБ "Приватбанк" з ринку за участю держави та у справі № 826/13813/17 за позовом колишнього акціонера банку кіпрської компанії ТріанталІнвестментс ЛТД про скасування рішення комісії НБУ про визначення переліку пов'язаних осіб з "ПриватБанком".

"Тому станом на сьогодні вказані судові рішення не набрали законної сили та не мають жодних правових наслідків", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Як повідомляло РБК-Україна, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "Приватбанку". Рішення ухвалено за позовом колишнього співвласника банку Ігоря Коломойського до Національного банку України, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Зазначимо, "ПриватБанк" був націоналізований у грудні 2016 року шляхом купівлі 100% акцій банку за 1 гривню. За даними НБУ, станом на 21 грудня Ігор Коломойський володів прямо 41,6572% акцій банку, ще 16,5748% - опосередковано.