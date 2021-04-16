НБУ обязал все финансовые учреждения раскрыть своих владельцев

Все небанковские финансовые учреждения (кроме кредитных союзов), а также лизингодатели, операторы почтовой связи, должны будут подать в НБУ информацию о своей структуре собственности. Они также должны опубликовать ее на своих веб-сайтах.
Требования к структурам собственности утвердил Национальный банк Украины (НБУ), сообщает пресс-служба регулятора.
Кроме этого, все компании, которые будут обращаться в НБУ для получения лицензии, также должны раскрывать своих владельцев и связи между ними.
По данным пресс-службы, требования к раскрытию структуры собственности небанковских финучреждений заработают с 17 апреля 2021 года. В течение двух месяцев небанковские финансовые учреждения должны раскрыть структуру собственности. В течение 6 месяцев с даты вступления в силу новых правил компании, которые не имеют прозрачной структуры собственности, смогут исправить эту ситуацию и привести в соответствие с новыми требованиями.
Согласно решению НБУ:
Напомним, Национальный банк Украины с 1 июля 2020 года принял полномочия по регулированию рынков небанковских финансовых услуг.
В марте 2021 года продолжилась тенденция на уменьшение количества участников небанковского финансового рынка. В течение месяца количество уменьшилось с 2010 до 2003 небанковских финучреждений.
По данным НБУ, небанковский рынок состоит из 188 рисковых (non-life) и 20 лайфовых (страхование жизни) страховщиков, 292 ломбардов, 316 кредитных союзов, 144 лизинговых компаний, 977 финансовых компаний, 65 страховых брокеров.
На платежном рынке работает 38 платежных систем, созданных резидентами, и 14 международных платежных систем, созданных нерезидентами.