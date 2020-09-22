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НБУ планирует вводить временные администрации в небанковские финучреждения

Киев, Вторник 22 сентября 2020 12:51
НБУ планирует вводить временные администрации в небанковские финучреждения
Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Регулятор получил право вводить временные администрации по закону о "сплите"

Национальный банк Украины подготовил проект постановления об отстранении руководства от управления финансовым учреждением и назначении временной администрации. Документ выставлен на общественное обсуждение.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Как отмечается в сообщении, НБУ имеет полномочия на применение такой меры воздействия в соответствии с законом о "сплите", однако пока нет соответствующего регуляторного акта для полноценного применения этой меры воздействия.

Проектом положения Национальный банк намерен установить полномочия временной администрации:

  • сохранение активов, документов, информации, систем учета и регистрации баз данных финучреждения;
  • внедрение мероприятий для устранения нарушений законодательства;
  • предотвращение возникновения кризисных явлений, которые могут привести к неисполнению обязательств;

Напомним, Национальный банк Украины с 1 июля 2020 года принял полномочия по регулированию рынков небанковских финансовых услуг. Соответствующая норма содержится в законе о "сплите".

Как сообщало РБК-Украина, принятый Верховной радой закон о "сплит" предусматривает ликвидацию Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) и распределение полномочий регулирования финансового рынка между Национальным банком (НБУ) и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

В частности, НБУ стал регулятором страховых, лизинговых, финансовых компаний, кредитных союзов, ломбардов и бюро кредитных историй, а НКЦБФР будет регулировать негосударственные пенсионные фонды и фонды финансирования строительства.

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Новости Украины Экономика Национальный банк Украиныстрахованиевременная администрация
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