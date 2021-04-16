НБУ зобов'язав усі фінансові установи розкрити своїх власників

Крім цього, усі компанії, які звертатимуться до НБУ для отримання ліцензії, також повинні розкривати своїх власників та зв’язки між ними.

За даними прес-служби, вимоги до розкриття структур власності небанківських фінустанов запрацюють з 17 квітня 2021 року. Упродовж двох місяців небанківські фінансові установи повинні розкрити свої структури власності. Упродовж 6 місяців з дати набрання чинності новими правилами, тобто до 17 жовтня 2021 року, компанії, які не мають прозорих структур власності, матимуть змогу виправити цю ситуацію та привести їх у відповідність до нових вимог.

Згідно з рішенням НБУ: