НБУ зобов'язав усі фінансові установи розкрити своїх власників

Усі небанківські фінансові установи (окрім кредитних спілок), а також лізингодавці, оператори поштового зв’язку, повинні будуть подати до НБУ інформацію про свою структуру власності. Вони також мають опублікувати її на власних веб-сайтах.
Вимоги до структур власності надавачів фінансових послуг затвердив Національний банк Україні (НБУ), повідомляє прес-служба регулятора.
Крім цього, усі компанії, які звертатимуться до НБУ для отримання ліцензії, також повинні розкривати своїх власників та зв’язки між ними.
За даними прес-служби, вимоги до розкриття структур власності небанківських фінустанов запрацюють з 17 квітня 2021 року. Упродовж двох місяців небанківські фінансові установи повинні розкрити свої структури власності. Упродовж 6 місяців з дати набрання чинності новими правилами, тобто до 17 жовтня 2021 року, компанії, які не мають прозорих структур власності, матимуть змогу виправити цю ситуацію та привести їх у відповідність до нових вимог.
Згідно з рішенням НБУ:
Нагадаємо, Національний банк України з 1 липня 2020 року прийняв повноваження з регулювання ринків небанківських фінансових послуг.
У березні 2021 року продовжилася тенденція на зменшення кількості учасників небанківського фінансового ринку. Протягом місяця кількість зменшилася з 2010 до 2003 небанківських фінустанов.
За даними, НБУ, небанківський ринок складається зі 188 ризикових (non-life) та 20 лайфових (страхування життя) страховиків, 292 ломбардів, 316 кредитних спілок, 144 лізингових компаній, 977 фінансових компаній, 65 страхових брокерів.
На платіжному ринку працює 38 платіжних систем, створених резидентами, та 14 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами.